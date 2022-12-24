Пора ароматных супов: рецепт грибной юшки

12:06

Грибная юшка – один из тех классических, очень простых в приготовлении супов, которые можно часто встретить на рождественском столе. Кроме шампиньонов в него можно добавить сушеные грибы, благодаря этому трюку блюдо получит выразительный и ароматный вкус.