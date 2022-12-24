Домашня грибна юшка з локшиною виходить смачною та ситною. Її слід варити на бульйоні з великою кількістю овочів. Трішки терпіння та кулінарного чаклування – в на вашому столі опиниться страва, яку вам неодмінно захочеться повторити.

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Рецепт грибної юшки

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Ароматна страва / Фото poprostupycha

Інгредієнти:

  • 4 літри води;
  • 2 столові ложки олії;
  • 400 грамів печериць;
  • 50 грамів свіжих боровиків або 20 грамів сушених;
  • 2 столові ложки подрібненої петрушки;
  • 1 столова ложка подрібненого кропу;
  • 3 зубчики часнику;
  • 2 великі моркви;
  • 2 корені петрушки;
  • пів селери;
  • цибуля;
  • 1 плоска ложка солі;
  • більша щіпка перцю;
  • 3 картоплини;
  • 200 мілілітрів вершків 30%;
  • 100 грамів локшини.

Приготування:

  1. Починаємо з приготування овочевого бульйону. Налийте в каструлю воду (приблизно 4 літри) та додайте очищену моркву, корінь петрушки, селеру, подрібнену петрушку, кріп.
  2. За цей час сушені гриби в мисці залийте окропом, а гриби очистіть і наріжте скибочками.
  3. Приблизно через 20 хвилин додайте цибулю, часник і чорний перець.
  4. Гриби наріжте на скибки і обсмажте на невеликій кількості олії (сушені гриби додаємо одразу в суп).
  5. Додайте в суп обсмажені гриби.
  6. У кухлі змішайте вершки та бульйон (можна також додати плоску чайну ложку борошна, щоб злегка згустити суп), влийте назад в суп та перемішайте.
  7. Приправте суп до смаку і зніміть з вогню.
  8. Додайте у суп попередньо відварену локшину і подавайте до столу.

Смачного!