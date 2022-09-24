Ни одно блюдо невозможно представить без щепотки соли, которая подчеркнет ее вкус и придаст особые нотки. Мы привыкли использовать на кухне разные виды соли, но почему не сделать собственную из грибов?

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Грибная соль просто будет идеально подходить к мясу, супам и соусам. Также она станет находкой во время приготовления рождественских блюд.

Сделать грибную соль очень легко, особых ингредиентов не понадобится. Но будьте уверены – результат удивит не только вас, но и всех, кому посчастливится отведать ваши блюда.

Стоит иметь на кухне / Фото Unsplash

Как приготовить грибную соль

Сначала подготовим следующие ингредиенты:

500 грамм морской, каменной или гималайской соли;

50 грамм сушеных грибов (лучше всего подойдут подберезовики) ;

; по желанию можно добавить две столовые ложки сушеного розмарина.

Особых манипуляций не нужно – просто забрасываем все в блендер и перемалываем, можно использовать обычную ступку. Толщину зерен соли вам нужно подобрать к собственным предпочтениям.

Теперь смесь кладем в ошпаренную банку и используем при необходимости. Перед тем, как пересыпать определенное количество грибной соли в солонку, лучше снова ее немного перемолоть или растолочь.