Жодну страву неможливо уявити без дрібки солі, яка підкреслить її смак та додасть особливих ноток. Ми звикли використовувати на кухні різні види солі, але чому не зробити власну із грибів?

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Грибна сіль просто ідеально пасуватиме до м’яса, супів і соусів. Також вона стане знахідкою під час приготування різдвяних страв.

Зробити грибну сіль дуже легко, особливих інгредієнтів не знадобиться. Та будьте впевнені – результат здивує не лише вас, а й усіх, кому пощастить скуштувати ваших страв.

Варто мати на кухні / Фото Unsplash

Як приготувати грибну сіль

Спочатку підготуймо наступні інгредієнти:

500 грамів морської, кам'яної або гімалайської солі;

50 грамів сушених грибів (найкраще підійдуть підберезники);

за бажанням можна додати дві столові ложки сушеного розмарину.

Особливих маніпуляцій не потрібно – просто закидаємо все у блендер та перемелюємо, можна використати звичайну ступку. Товщину зерен солі вам потрібно підібрати до власних вподобань.

Тепер суміш кладемо в ошпарену банку та використовуємо при потребі. Перед тим, як пересипати певну кількість грибної солі у сільничку, краще знову її трішки перемолоти або потовкти.