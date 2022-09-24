Этим вы удивите всех: как приготовить грибную соль
Источник:Poradzimy 24
Грибы – привычный продукт на наших столах, особенно осенью и зимой. Рецептами их приготовления уже сложно кого-то удивить, но всегда можно найти что-нибудь новое и поразить всех оригинальностью.
Ни одно блюдо невозможно представить без щепотки соли, которая подчеркнет ее вкус и придаст особые нотки. Мы привыкли использовать на кухне разные виды соли, но почему не сделать собственную из грибов?
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Грибная соль просто будет идеально подходить к мясу, супам и соусам. Также она станет находкой во время приготовления рождественских блюд.
Стоит иметь на кухне / Фото Unsplash
Как приготовить грибную соль
Сначала подготовим следующие ингредиенты:
- 500 грамм морской, каменной или гималайской соли;
- 50 грамм сушеных грибов (лучше всего подойдут подберезовики);
- по желанию можно добавить две столовые ложки сушеного розмарина.
Особых манипуляций не нужно – просто забрасываем все в блендер и перемалываем, можно использовать обычную ступку. Толщину зерен соли вам нужно подобрать к собственным предпочтениям.
Теперь смесь кладем в ошпаренную банку и используем при необходимости. Перед тем, как пересыпать определенное количество грибной соли в солонку, лучше снова ее немного перемолоть или растолочь.