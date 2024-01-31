Одним из самых распространенных и вкусных способов приготовления хека является жарка. Как правильно жарить эту рыбу, чтобы получить совершенный вкус и хрустящую оболочку? Несколько секретов, простой рецепт – и вы точно достигнете желаемого.

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Рецепт жаренного на сковородке хека

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 грамм филе хека;

– 2 яйца;

– 125 миллилитров молока;

– полстакана молока;

– 400 грамм муки;

– 70 грамм панировочных сухарей;

– 60 миллилитров растительного масла;

– специи: соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Разморозьте замороженное филе хека и слейте лишнюю воду. Обсушите рыбу бумажным полотенцем. В глубокую тарелку разбейте яйца, добавьте к ним молоко и взбейте. Во вторую тарелку высыпьте муку с сухарями и тщательно перемешайте. Рыбу обмочите в яйцах и молоке, затем в сухарях и муке. На сковороде разогрейте масло и обжарьте ее с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте готовую рыбу с любимыми добавками.

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