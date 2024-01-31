Одним из самых распространенных и вкусных способов приготовления хека является жарка. Как правильно жарить эту рыбу, чтобы получить совершенный вкус и хрустящую оболочку? Несколько секретов, простой рецепт – и вы точно достигнете желаемого.

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Рецепт жаренного на сковородке хека

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разморозьте замороженное филе хека и слейте лишнюю воду.
  2. Обсушите рыбу бумажным полотенцем.
  3. В глубокую тарелку разбейте яйца, добавьте к ним молоко и взбейте.
  4. Во вторую тарелку высыпьте муку с сухарями и тщательно перемешайте.
  5. Рыбу обмочите в яйцах и молоке, затем в сухарях и муке.
  6. На сковороде разогрейте масло и обжарьте ее с двух сторон до золотистой корочки.
  7. Подавайте готовую рыбу с любимыми добавками.