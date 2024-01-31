Одним з найпоширеніших і смачних способів приготування хека є смаження. Як правильно смажити цю рибу, щоб отримати довершений смак та хрустку оболонку? Кілька секретів, простий рецепт – і ви точно досягнете бажаного.

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Рецепт смаженого на сковорідці хека

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розморозьте заморожене філе хека і злийте зайву воду.
  2. Обсушіть рибу паперовим рушником.
  3. У глибоку тарілку розбийте яйця, додайте до них молоко і збийте.
  4. У другу тарілку висипте борошно з сухарями та ретельно перемішайте.
  5. Рибу обмочіть в яйцях і молоці, потім в сухарях і борошні.
  6. На сковороді розігрійте олію і обсмажте її з двох сторін до золотистої скоринки.
  7. Подавайте готову рибу з улюбленими добавками.