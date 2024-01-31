Одним з найпоширеніших і смачних способів приготування хека є смаження. Як правильно смажити цю рибу, щоб отримати довершений смак та хрустку оболонку? Кілька секретів, простий рецепт – і ви точно досягнете бажаного.
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Рецепт смаженого на сковорідці хека
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розморозьте заморожене філе хека і злийте зайву воду.
- Обсушіть рибу паперовим рушником.
- У глибоку тарілку розбийте яйця, додайте до них молоко і збийте.
- У другу тарілку висипте борошно з сухарями та ретельно перемішайте.
- Рибу обмочіть в яйцях і молоці, потім в сухарях і борошні.
- На сковороді розігрійте олію і обсмажте її з двох сторін до золотистої скоринки.
- Подавайте готову рибу з улюбленими добавками.