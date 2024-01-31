Одним з найпоширеніших і смачних способів приготування хека є смаження. Як правильно смажити цю рибу, щоб отримати довершений смак та хрустку оболонку? Кілька секретів, простий рецепт – і ви точно досягнете бажаного.

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Рецепт смаженого на сковорідці хека

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів філе хека;

– 2 яйця;

– 125 мілілітрів молока;

– пів склянки молока;

– 400 грамів борошна;

– 70 грамів панірувальних сухарів;

– 60 мілілітрів олії;

– спеції: сіль, перець до смаку.

Приготування:

Розморозьте заморожене філе хека і злийте зайву воду. Обсушіть рибу паперовим рушником. У глибоку тарілку розбийте яйця, додайте до них молоко і збийте. У другу тарілку висипте борошно з сухарями та ретельно перемішайте. Рибу обмочіть в яйцях і молоці, потім в сухарях і борошні. На сковороді розігрійте олію і обсмажте її з двох сторін до золотистої скоринки. Подавайте готову рибу з улюбленими добавками.

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