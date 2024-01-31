Вкусная рыбка для вашего меню: как жарить хек на сковороде
31 января 2024, 18:35Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Хек – один из самых популярных видов морской рыбы. Она имеет нежный вкус и низкую цену, что становится привлекательным выбором для многих кулинарных экспериментов.
Одним из самых распространенных и вкусных способов приготовления хека является жарка. Как правильно жарить эту рыбу, чтобы получить совершенный вкус и хрустящую оболочку? Несколько секретов, простой рецепт – и вы точно достигнете желаемого.
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Рецепт жаренного на сковородке хека
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 700 грамм филе хека;
– 2 яйца;
– 125 миллилитров молока;
– полстакана молока;
– 400 грамм муки;
– 70 грамм панировочных сухарей;
– 60 миллилитров растительного масла;
– специи: соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Разморозьте замороженное филе хека и слейте лишнюю воду.
- Обсушите рыбу бумажным полотенцем.
- В глубокую тарелку разбейте яйца, добавьте к ним молоко и взбейте.
- Во вторую тарелку высыпьте муку с сухарями и тщательно перемешайте.
- Рыбу обмочите в яйцах и молоке, затем в сухарях и муке.
- На сковороде разогрейте масло и обжарьте ее с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавайте готовую рыбу с любимыми добавками.