Вкусная рыбка для вашего меню: как жарить хек на сковороде

31 января 2024, 18:35
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Fajne gotowanie

Хек – один из самых популярных видов морской рыбы. Она имеет нежный вкус и низкую цену, что становится привлекательным выбором для многих кулинарных экспериментов.

Одним из самых распространенных и вкусных способов приготовления хека является жарка. Как правильно жарить эту рыбу, чтобы получить совершенный вкус и хрустящую оболочку? Несколько секретов, простой рецепт – и вы точно достигнете желаемого.

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Рецепт жаренного на сковородке хека

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 грамм филе хека;
– 2 яйца;
– 125 миллилитров молока;
– полстакана молока;
– 400 грамм муки;
– 70 грамм панировочных сухарей;
– 60 миллилитров растительного масла;
– специи: соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разморозьте замороженное филе хека и слейте лишнюю воду.
  2. Обсушите рыбу бумажным полотенцем.
  3. В глубокую тарелку разбейте яйца, добавьте к ним молоко и взбейте.
  4. Во вторую тарелку высыпьте муку с сухарями и тщательно перемешайте.
  5. Рыбу обмочите в яйцах и молоке, затем в сухарях и муке.
  6. На сковороде разогрейте масло и обжарьте ее с двух сторон до золотистой корочки.
  7. Подавайте готовую рыбу с любимыми добавками.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська