Идеальное какао: как приготовить лучший напиток для наслаждения осенними вечерами
16 октября 2022 , 19:04Читати новину українською
Источник:Ania Starmach
Каждый из нас ценит какао не только за вкус, но и за атмосферу уюта и счастья, которую способен создать всего лишь глоток этого напитка. Как приготовить какао, который точно улучшит настроение – читайте в материале.
Чашка горячего какао способна добавить ярких красок в любой момент нашей жизни. На первый взгляд приготовить напиток несложно, но лучший результат требует особого подхода.
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Рецепт идеального какао
Время: 15 минут
Порций: 2
Напиток для лучших моментов / Фото Ania Starmach
Ингредиенты:
- 400 миллилитров молока;
- 2 столовые ложки меда;
- 3 столовые ложки сахара;
- 4 столовые ложки горького какао;
- 6 кусочков любимого шоколада.
Приготовление:
- Нагреваем молоко, добавляем сахар.
- Часть молока отливаем в отдельную чашку, смешиваем с какао и возвращаем смесь в кастрюлю.
- Доводим напиток до кипения, постоянно помешивая.
- Разливаем какао по чашкам, добавляем мед и украшаем тертым шоколадом.
Приятного аппетита!