Чашка гарячого какао здатна додати яскравих барв у будь-яку мить нашого життя. На перший погляд, приготувати напій нескладно, але найкращий результат потребує особливого підходу.

Читайте також Смачний делікатес за доступною ціною: готуємо фаршировані гомілки з грибами

Рецепт ідеального какао

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Напій для найкращих моментів / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

  • 400 мілілітрів молока;
  • 2 столові ложки меду;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 4 столові ложки гіркого какао;
  • 6 шматочків улюбленого шоколаду.

Приготування:

  1. Нагріваємо молоко, додаємо цукор.
  2. Частину молока відливаємо в окрему чашку, змішуємо з какао та повертаємо суміш у каструлю.
  3. Доводимо напій до кипіння, постійно помішуючи.
  4. Розливаємо какао по чашках, додаємо мед та прикрашаємо тертим шоколадом.

Смачного!