Чашка горячего какао способна добавить ярких красок в любой момент нашей жизни. На первый взгляд приготовить напиток несложно, но лучший результат требует особого подхода.

Читайте также Вкусный деликатес по доступной цене: готовим фаршированные голени с грибами

Рецепт идеального какао

Время: 15 минут

Порций: 2

Напиток для лучших моментов / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

  • 400 миллилитров молока;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 4 столовые ложки горького какао;
  • 6 кусочков любимого шоколада.

Приготовление:

  1. Нагреваем молоко, добавляем сахар.
  2. Часть молока отливаем в отдельную чашку, смешиваем с какао и возвращаем смесь в кастрюлю.
  3. Доводим напиток до кипения, постоянно помешивая.
  4. Разливаем какао по чашкам, добавляем мед и украшаем тертым шоколадом.

Приятного аппетита!