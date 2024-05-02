Может повлиять на качество выпечки: в чем следует выпекать кулич

Пасха – невероятно вкусная, но очень прихотливая выпечка. Малейшая ошибка – и на пасхальном столе блюдо, далекое от идеала.

Пасху можно выпекать, используя различные формы. Пекут в специальной посуде, стальных кастрюлях, жестяных банках из-под консервов или даже маленьких формах для кексов. Также все популярнее становятся специальные бумажные формы с пасхальной символикой. Вкусно 24 собрал несколько советов о том, в какой форме пасха получится лучшей.

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Как выпекать в бумажных формах

Бумажные формы следует слегка смазать растопленным сливочным или растительным маслом с помощью кисточки. Наполните формы тестом на одну треть, дайте ему подняться в теплом месте около 30 минут, а затем выпекайте. После выпекания режьте вместе с бумагой, которая легко отделяется.

Такое наслаждение / Фото unsplash

Еще один полезный лайфхак, который стоит использовать, чтобы кулич не прилип к форме. Вырежьте пергамент и укройте им бумажные формы, заполните тестом и выпекайте. Когда испекутся, достаньте готовые пасочки и снова поставьте в цветные формы. Получаются очень аккуратные.

Можно ли печь в кастрюле

Также можно печь в обычных стальных кастрюлях. Не эмалированных и без пластиковых ручек. Тесто выложите на 2/3 объема кастрюли, украсьте, дайте подняться и поставьте в духовку. Если кастрюля не тефлоновая, следует смазать ее маслом или выстелить промасленным пергаментом.

Как печь в металлической форме

Металлические формы для куличей обычно делают из алюминия или стали. Главным их преимуществом является прочность и долговечность. Однако есть и недостаток: тесто может прилипать к ним, поэтому их нужно смазывать перед выпеканием. Металл также может перегреваться, что может привести к пересушиванию куличей. Некоторые металлические формы имеют антипригарное покрытие, что облегчает извлечение куличей и устраняет потребность в дополнительном смазывании. Они могут быть дороже, но обеспечивают удобство и простоту в использовании.