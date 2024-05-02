Паску можна випікати, використовуючи різні форми. Печуть у спеціальному посуді, сталевих каструлях, бляшанках з-під консервів або навіть маленьких формах для кексів. Також дедалі популярнішими стають спеціальні паперові форми з великодньою символікою. Смачно 24 зібрав кілька порад про те, у якій формі паска вийде найкращою.

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Як випікати у паперових формах

Паперові форми слід злегка змастити розтопленим вершковим маслом або олією за допомогою пензлика. Наповніть форми тістом на одну третину, дайте йому піднятися в теплому місці близько 30 хвилин, а потім випікайте. Після випікання ріжте разом із папером, який легко відокремлюється.

Така насолода / Фото unsplash

Ще один корисний лайфхак, який варто використати, щоб паска не прилипла до форми. Виріжте пергамент та вкрийте ним паперові форми, заповніть тістом та випікайте. Коли спечуться, дістаньте готові пасочки і знову поставте у кольорові форми. Виходять дуже охайненькі.

Чи можна пекти у каструлі

Також можна пекти у звичайних сталевих каструлях. Не емальованих і без пластикових ручок. Тісто викладіть на 2/3 об'єму каструлі, прикрасьте, дайте піднятися і поставте в духовку. Якщо каструля не тефлонова, слід змастити її маслом або вистелити промасленим пергаментом.

Як пекти у металевій формі

Металеві форми для пасок зазвичай роблять з алюмінію або сталі. Головною їх перевагою є міцність і довговічність. Однак є й недолік: тісто може прилипати до них, тому їх потрібно змащувати перед випіканням. Метал також може перегріватись, що може призвести до пересушення пасок. Деякі металеві форми мають антипригарне покриття, що полегшує виймання пасок і усуває потребу в додатковому змащенні. Вони можуть бути дорожчі, але забезпечують зручність і простоту у використанні.

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