Чтобы приготовить дома яблочное повидло, вам нужно всего два ингредиента: яблоки и сахар. Дальше все просто, готовим карамель и варим в ней яблоки.

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Карамельное яблочное повидло отлично подойдет для выпекания рогаликов, рулетов, пирожков или домашних пончиков. Если вы ни разу не готовили сладкие варенья или повидла на зиму, советуем начать именно с этого рецепта.

Рецепт яблочного повидла

Время: 2 часа

2 часа Порции: 5 полулитровых банок

Ингредиенты:

– 2 килограмма яблок;

– 2 килограмма сахара.

Приготовление:

Тщательно помойте и почистите яблоки, удалите семена и нарежьте мякоть произвольными кусочками.

В большой жаростойкой миске или кастрюле с толстым дном растопите сахар в несколько этапов. Когда он карамелизуется, всыпьте яблоки и перемешайте. У вас образуются сахарные комочки, не переживайте, они обязательно растворятся при последующей варке.

Когда яблочная масса стала однородной – варите варенье еще 30 минут. В нем останутся небольшие кусочки яблок, если вы хотите получить однородную массу – перебейте блендером массу.

Разлейте яблочное варенье на банках и закройте крышками. Храните в холодильнике или в темном и прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления яблочного варенья: