Щоб приготувати вдома яблучне повидло вам потрібно всього два інгредієнти: яблука та цукор. Далі все просто, готуємо карамель та варимо в ній яблука.

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Карамельне яблучне повидло чудово підійде для випікання рогаликів, рулетів, пиріжків чи домашніх пампушків. Якщо ви жодного разу не готували солодкі варення чи повидла на зиму, радимо розпочати саме з цього рецепту.

Рецепт яблучного повидла

Час: 2 години

2 години Порції: 5 півлітрових банок

Інгредієнти:

– 2 кілограми яблук;

– 2 кілограми цукру.

Приготування:

Ретельно помийте та почистіть яблука, видаліть насіння та наріжте м'якоть довільними шматочками.

У великій жаротривкій мисці або каструлі з товстим дном розтопіть цукор у кілька етапів. Коли він карамелізується, всипте яблука та перемішайте. У вас утворяться цукрові грудочки, не переживайте, вони обов'язково розчиняться при подальшому варінні.

Коли яблучна маса стала однорідною – варіть варення ще 30 хвилин. У ньому залишаться невеликі шматочки яблук, якщо ви хочете отримати однорідну масу – перебийте масу блендером.

Розлийте яблучне варення на банках та закрийте кришками. Зберігайте його в холодильнику або в темному і прохолодному місці.

Смачного!

Відеорецепт приготування яблучного варення: