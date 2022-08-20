Карамельное яблочное повидло: идеально для пирожков или рогаликов
20 августа 2022 , 19:25Читати новину українською
Источник:ютуб Смаколики Юли
Не знаете что приготовить из яблок? Мы предлагаем вам рецепт яблочного повидла с кусочками внутри.
Чтобы приготовить дома яблочное повидло, вам нужно всего два ингредиента: яблоки и сахар. Дальше все просто, готовим карамель и варим в ней яблоки.
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Карамельное яблочное повидло отлично подойдет для выпекания рогаликов, рулетов, пирожков или домашних пончиков. Если вы ни разу не готовили сладкие варенья или повидла на зиму, советуем начать именно с этого рецепта.
Рецепт яблочного повидла
- Время: 2 часа
- Порции: 5 полулитровых банок
– 2 килограмма яблок;
– 2 килограмма сахара.
Приготовление:
- Тщательно помойте и почистите яблоки, удалите семена и нарежьте мякоть произвольными кусочками.
- В большой жаростойкой миске или кастрюле с толстым дном растопите сахар в несколько этапов. Когда он карамелизуется, всыпьте яблоки и перемешайте. У вас образуются сахарные комочки, не переживайте, они обязательно растворятся при последующей варке.
- Когда яблочная масса стала однородной – варите варенье еще 30 минут. В нем останутся небольшие кусочки яблок, если вы хотите получить однородную массу – перебейте блендером массу.
- Разлейте яблочное варенье на банках и закройте крышками. Храните в холодильнике или в темном и прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления яблочного варенья: