Об этом рецепте вы точно еще не слышали: почему не стоит выбрасывать кожуру из яблок

Кожура из яблок вряд ли кому-то кажется продуктом, пригодным для использования. А зря – из нее можно сделать крайне полезный ингредиент.

Наверное, вряд ли кто-то задумывался об использовании кожуры из яблок. Обычно ее воспринимают как отходы, от которых просто нужно избавиться.

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На самом деле, это не совсем так. Из нее можно приготовить домашний уксус, который имеет много преимуществ и станет очень полезным на вашей кухне, например, при приготовлении салатов и соусов.

Также яблочный уксус помогает организму очиститься от токсинов, повышает усвоение кальция, предупреждает изжогу и тошноту. Кроме того, этот продукт ускоряет обмен веществ и улучшает работу пищеварительной системы.

Рецепт домашнего яблочного уксуса

Ингредиенты:

– кожура 4 яблок;

– 2 столовые ложки сахара на каждый литр теплой кипяченой воды.

Приготовление: