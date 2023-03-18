Об этом рецепте вы точно еще не слышали: почему не стоит выбрасывать кожуру из яблок
Источник:haps
Кожура из яблок вряд ли кому-то кажется продуктом, пригодным для использования. А зря – из нее можно сделать крайне полезный ингредиент.
Наверное, вряд ли кто-то задумывался об использовании кожуры из яблок. Обычно ее воспринимают как отходы, от которых просто нужно избавиться.
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На самом деле, это не совсем так. Из нее можно приготовить домашний уксус, который имеет много преимуществ и станет очень полезным на вашей кухне, например, при приготовлении салатов и соусов.
Также яблочный уксус помогает организму очиститься от токсинов, повышает усвоение кальция, предупреждает изжогу и тошноту. Кроме того, этот продукт ускоряет обмен веществ и улучшает работу пищеварительной системы.
Рецепт домашнего яблочного уксуса
Ингредиенты:
– кожура 4 яблок;
– 2 столовые ложки сахара на каждый литр теплой кипяченой воды.
Приготовление:
- Кожуру кладем в большую банку.
- Заливаем водой таким образом, чтобы полностью покрыть кожуру.
- Накрываем банку льняной салфеткой и оставляем в теплом месте на несколько недель. Каждый день уксус нужно перемешивать.
- Через несколько дней на уксусе появится пена. Когда она исчезнет и уксус забродит, процеживаем жидкость и разливаем по бутылкам.
- Плотно закрываем бутылки и храним в темном месте.