Напевно, навряд чи хтось задумувався про використання шкірки з яблук. Зазвичай їх сприймають як відходи, яких просто потрібно позбутися.

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Насправді це не зовсім так. З них можна приготувати домашній оцет, який має багато переваг та стане вкрай корисним на вашій кухні, наприклад, під час приготування салатів та соусів.

Також яблучний оцет допомагає організму очиститися від токсинів, підвищує засвоєння кальцію, попереджає печію та нудоту. Окрім того, цей продукт прискорює обмін речовин та покращує роботу травної системи.

Рецепт домашнього яблучного оцту

Інгредієнти: – шкірка 4 яблук;

– 2 столових ложки цукру на кожен літр теплої кип'яченої води.

Приготування: