Фаршированные яйца на Пасху: оригинальные начинки, которые точно впечатлят ваших гостей
15 апреля 2023, 08:06Читати новину українською
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Пасхальный стол просто немыслим без вареных яиц. Не обязательно угощать гостей только крашанками и писанками, ведь можно воспользоваться более оригинальными опциями.
Фаршированные яйца – хорошая идея не только для пасхальных праздников, но общая тематика просто не позволяет обойти их вниманием. Вот несколько простых рецептов начинок, которые точно заставят ваших гостей попросить поделиться рецептом.
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Начинка из авокадо
Приготовление:
- Авокадо разрезаем пополам, убираем косточку и перекладываем мякоть в тарелку.
- Добавляем желтки, соль и сок лимона.
- Разминаем вилкой или перебиваем в блендере до образования однородной массы.
Начинка с сельдью
Приготовление:
- Филе сельди смешиваем с луком и перебиваем в блендере до образования однородной смеси.
Добавляем желтки, масло и еще раз хорошо вымешиваем.
По желанию можно посолить и поперчить.
Рецепт с тунцом
Приготовление:
- Тунец кладем в глубокую миску и хорошо разминаем вилкой.
- Добавляем желтки и лук, перемешиваем хорошо до однородности.
- Пробуем по вкусу и при необходимости досаливаем.