Фаршированные яйца – хорошая идея не только для пасхальных праздников, но общая тематика просто не позволяет обойти их вниманием. Вот несколько простых рецептов начинок, которые точно заставят ваших гостей попросить поделиться рецептом.

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Начинка из авокадо

Ингредиенты: – 1 авокадо;

– 3 желтка;

– столовая ложка сока лимона;

– щепотка соли.

Приготовление:

Авокадо разрезаем пополам, убираем косточку и перекладываем мякоть в тарелку.

Добавляем желтки, соль и сок лимона.

Р азминаем вилкой или перебиваем в блендере до образования однородной массы.

Начинка с сельдью

Ингредиенты – 100 грамм филе сельди;

– 30 грамм репчатого лука;

– 3 желтка;

– 40 грамм размягченного сливочного масла.

Приготовление:

Филе сельди смешиваем с луком и перебиваем в блендере до образования однородной смеси.

Добавляем желтки, масло и еще раз хорошо вымешиваем.

По желанию можно посолить и поперчить.

Рецепт с тунцом

Ингредиенты: – 80 грамм тунца;

– 30 грамм мелко порубленного лука;

– 3 желтка;

– соль по вкусу.

Приготовление: