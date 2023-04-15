Фаршировані яйця – це гарна ідея не лише для великодніх свят, але загальна тематика просто не дозволяє оминути їх увагою. Ось кілька простих рецептів начинок, які точно змусять ваших гостей просити поділитися рецептом.

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Начинка з авокадо

Інгредієнти: – 1 авокадо;

– 3 жовтки;

– столова ложка соку лимона;

– дрібка солі.

Приготування:

Авокадо розрізаємо навпіл, прибираємо кісточку та перекладаємо м'якуш у тарілку.

Додаємо жовтки, сіль та сік лимона.

Розминаємо виделкою або перебиваємо у блендері до утворення однорідної маси.

Начинка з оселедцем

Інгредієнти: – 100 грамів філе оселедця;

– 30 грамів ріпчастої цибулі;

– 3 жовтки;

– 40 грамів розм'якшеного вершкового масла.

Приготування:

Філе оселедця змішуємо з цибулею та перебиваємо у блендері до утворення однорідної консистенції.

Додаємо жовтки, вершкове масло та ще раз добре вимішуємо.

За бажанням можна досолити та поперчити.

Рецепт з тунцем

Інгредієнти: – 80 грамів тунця;

– 30 грамів дрібно посіченої цибулі;

– 3 жовтки;

– сіль до смаку.

Приготування: