Они легко готовятся и станут отличным дополнением к зимнему столу, придавая ему свежесть и разнообразие. Такая закуска будет радовать вас своим вкусом на протяжении всего сезона.

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Классические маринованные кабачки

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 8 – 10 молодых кабачков, в зависимости от размеров;

– 4 столовые ложки соли;

– 5 столовых ложек сахара;

– 100 миллилитров столового уксуса;

– 3 лавровых листочка;

– 6 зубчиков чеснока;

– укроп, листья хрена;

– 15 горошин душистого перца;

– по 3 листа вишни, яблони и смородины.

Приготовление:

Литровые банки помойте, а затем простерилизуйте. Крышки обдайте кипятком. Зубчики чеснока почистите, зелень и листья хрена промойте под проточной водой и нарежьте. Выложите все ингредиенты на дно банок, разделив их на три части. Кабачки промойте, отрежьте хвостики и нарежьте небольшими кружочками. Если кабачки очень большие, порежьте кружочки еще пополам. Выложите кабачки в банки на зелень, укладывая овощи очень плотно. В кастрюле доведите воду до кипения и залейте кипятком банки с кабачками. Накройте банки полотенцем и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду обратно в кастрюлю. К воде добавьте соль, доведите до кипения, затем добавьте уксус и оставьте на плите еще одну-две минуты. Этим рассолом снова залейте банки с кабачками. После этого банки закройте. Поставьте банки в темное место, переверните и укутайте одеялом. После полного остывания банки перенесите в кладовку или погреб.

Кабачки по-индийски на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 средних и твердых кабачка;

– 1 луковица;

– 1 красный перец;

– 1 перец халапеньо;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 300 грамм сахара;

– 350 миллилитров уксуса;

– 1,5 чайной ложки куркумы;

– 2 чайные ложки зерен горчицы;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 щепотка мускатного ореха.

Приготовление:

Кабачки вымойте и нарежьте кусочками примерно 2 – 3 сантиметра, не очищая от кожуры. Лук почистите и мелко нашинкуйте. Перец почистите от семян. Нарежьте кубиками красный перец и очень мелко нарежьте халапеньо. Поместите овощи в большую миску и посыпьте солью. Перемешайте и поставьте в холодильник на ночь. Через это время слейте воду в сито и переложите все в кастрюлю. Добавьте остальные специи, уксус и сахар. Доведите до кипения и варите смесь примерно 10 минут. Переложите индийские кабачки в стерилизованные банки, оставляя примерно 1,5 сантиметра свободного места сверху. С помощью ножа удалите пузырьки воздуха. Плотно закройте банки и поставьте их в большую кастрюлю, выстланную чистой тканью. Наполните их водой примерно до половины.

Маринованные кабачки как грибы

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма кабачков;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 1 штука острого свежего перца;

– 0,25 пучка зелени укропа;

– 0,25 пучка зелени петрушки;

– 120 миллилитров растительного масла;

– 120 миллилитров столового уксуса 9%;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца.

Приготовление:

Кабачки почистите, промойте и нарежьте кубиками. Выложите их в глубокую емкость, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок, сахар и масло, тщательно перемешайте. Добавьте измельченную зелень и острый перец, нарезанный кружочками. Снова перемешайте и оставьте на три часа. Заполните подготовленные банки кабачками, накройте крышками, но не закручивайте. Простерилизуйте банки в течение десяти минут, закрутите крышки и переверните, оставив под полотенцем до полного остывания.

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