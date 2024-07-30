Аджика – это острый и ароматный соус, который идеально подходит для мяса. Это жемчужина кавказской кухни, которую можно легко воспроизвести на собственной кухне.
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Аджика на зиму
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Сначала приготовьте овощи: помидоры ошпарьте, почистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите плодоножки и семена из камер.
- Мякоть нарежьте кубиками.
- Перец разрежьте на 4 четверти, удалите семена, затем нарежьте кубиками.
- Почистите перец чили от косточек и мелко нарежьте.
- Почистите лук, чеснок, морковь и яблоки.
- Лук нарежьте кубиками, чеснок мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке.
- Яблоки нарежьте кусочками и удалите семена.
- Положите все овощи в две большие кастрюли, накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне, 1 – 2 раза помешивая тем временем.
- После закипания следует добавить добавки: уксус, сахар, соль, оливковое масло и специи.
- Перемешайте, накройте крышкой и варите примерно 1 час.
- Во время варки овощи время от времени помешивайте.
- Измельчите овощи и варите под крышкой еще 1 час на немного слабом огне, время от времени помешивая.
- Снимите крышку и готовьте еще примерно 1 час, периодически помешивая.
- Горячий соус разлейте по стерилизованным и сухим банкам, закройте чистыми и сухими крышками.
- Переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Храните в кладовке, подвале или кухонном шкафу.