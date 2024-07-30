Аджика – это острый и ароматный соус, который идеально подходит для мяса. Это жемчужина кавказской кухни, которую можно легко воспроизвести на собственной кухне.

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Аджика на зиму

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте овощи: помидоры ошпарьте, почистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите плодоножки и семена из камер.
  2. Мякоть нарежьте кубиками.
  3. Перец разрежьте на 4 четверти, удалите семена, затем нарежьте кубиками.
  4. Почистите перец чили от косточек и мелко нарежьте.
  5. Почистите лук, чеснок, морковь и яблоки.
  6. Лук нарежьте кубиками, чеснок мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке.
  7. Яблоки нарежьте кусочками и удалите семена.
  8. Положите все овощи в две большие кастрюли, накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне, 1 – 2 раза помешивая тем временем.
  9. После закипания следует добавить добавки: уксус, сахар, соль, оливковое масло и специи.
  10. Перемешайте, накройте крышкой и варите примерно 1 час.
  11. Во время варки овощи время от времени помешивайте.
  12. Измельчите овощи и варите под крышкой еще 1 час на немного слабом огне, время от времени помешивая.
  13. Снимите крышку и готовьте еще примерно 1 час, периодически помешивая.
  14. Горячий соус разлейте по стерилизованным и сухим банкам, закройте чистыми и сухими крышками.
  15. Переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Храните в кладовке, подвале или кухонном шкафу.