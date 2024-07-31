Рецепты на зиму: топ-3 рецепта маринованных кабачков
31 июля 2024, 17:45Читати новину українською
Маринованные кабачки на зиму – это вкусная и ароматная закуска. Благодаря маринованию кабачки приобретают особый аромат и пикантный вкус, который прекрасно дополняет любое блюдо.
Они легко готовятся и станут отличным дополнением к зимнему столу, придавая ему свежесть и разнообразие. Такая закуска будет радовать вас своим вкусом на протяжении всего сезона.
К теме Для мяса и гамбургеров: готовим аджику на зиму
Классические маринованные кабачки
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 8 – 10 молодых кабачков, в зависимости от размеров;
– 4 столовые ложки соли;
– 5 столовых ложек сахара;
– 100 миллилитров столового уксуса;
– 3 лавровых листочка;
– 6 зубчиков чеснока;
– укроп, листья хрена;
– 15 горошин душистого перца;
– по 3 листа вишни, яблони и смородины.
Приготовление:
- Литровые банки помойте, а затем простерилизуйте.
- Крышки обдайте кипятком.
- Зубчики чеснока почистите, зелень и листья хрена промойте под проточной водой и нарежьте.
- Выложите все ингредиенты на дно банок, разделив их на три части.
- Кабачки промойте, отрежьте хвостики и нарежьте небольшими кружочками. Если кабачки очень большие, порежьте кружочки еще пополам.
- Выложите кабачки в банки на зелень, укладывая овощи очень плотно.
- В кастрюле доведите воду до кипения и залейте кипятком банки с кабачками.
- Накройте банки полотенцем и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду обратно в кастрюлю.
- К воде добавьте соль, доведите до кипения, затем добавьте уксус и оставьте на плите еще одну-две минуты.
- Этим рассолом снова залейте банки с кабачками.
- После этого банки закройте.
- Поставьте банки в темное место, переверните и укутайте одеялом. После полного остывания банки перенесите в кладовку или погреб.
Кабачки по-индийски на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 3 средних и твердых кабачка;
– 1 луковица;
– 1 красный перец;
– 1 перец халапеньо;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 300 грамм сахара;
– 350 миллилитров уксуса;
– 1,5 чайной ложки куркумы;
– 2 чайные ложки зерен горчицы;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1 щепотка мускатного ореха.
Приготовление:
- Кабачки вымойте и нарежьте кусочками примерно 2 – 3 сантиметра, не очищая от кожуры.
- Лук почистите и мелко нашинкуйте.
- Перец почистите от семян.
- Нарежьте кубиками красный перец и очень мелко нарежьте халапеньо.
- Поместите овощи в большую миску и посыпьте солью.
- Перемешайте и поставьте в холодильник на ночь.
- Через это время слейте воду в сито и переложите все в кастрюлю.
- Добавьте остальные специи, уксус и сахар. Доведите до кипения и варите смесь примерно 10 минут.
- Переложите индийские кабачки в стерилизованные банки, оставляя примерно 1,5 сантиметра свободного места сверху. С помощью ножа удалите пузырьки воздуха.
- Плотно закройте банки и поставьте их в большую кастрюлю, выстланную чистой тканью. Наполните их водой примерно до половины.
Маринованные кабачки как грибы
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 1,5 килограмма кабачков;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 штука острого свежего перца;
– 0,25 пучка зелени укропа;
– 0,25 пучка зелени петрушки;
– 120 миллилитров растительного масла;
– 120 миллилитров столового уксуса 9%;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца.
Приготовление:
- Кабачки почистите, промойте и нарежьте кубиками.
- Выложите их в глубокую емкость, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок, сахар и масло, тщательно перемешайте.
- Добавьте измельченную зелень и острый перец, нарезанный кружочками. Снова перемешайте и оставьте на три часа.
- Заполните подготовленные банки кабачками, накройте крышками, но не закручивайте.
- Простерилизуйте банки в течение десяти минут, закрутите крышки и переверните, оставив под полотенцем до полного остывания.