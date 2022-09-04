Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для легкого перекуса. Особенно прекрасно он смакует, если полить его соусом с кленовым сиропом.

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Рецепт канадского салата

Время: 40 минут

Порций: 6

Великолепная закуска / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

100 граммов орехов пекан;

1 ложка растопленного масла;

1 чайная ложка сахара;

щепотка соли;

4 большие горсти свежего шпината;

200 граммов козьего сыра;

1 яблоко;

1 луковица.

Для соуса:

50 миллилитров оливкового масла;

40 миллилитров яблочного уксуса;

2 чайные ложки кленового сиропа;

2 столовые ложки дижонской горчицы;

щепотка соли и перца.

Приготовление: