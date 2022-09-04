Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для легкого перекуса. Особенно прекрасно он смакует, если полить его соусом с кленовым сиропом.

Читайте Курица – всему голова: почему именно это мясо должно быть в продуктовой корзине

Рецепт канадского салата

Время: 40 минут
Порций: 6

Великолепная закуска / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 100 граммов орехов пекан;
  • 1 ложка растопленного масла;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • щепотка соли;
  • 4 большие горсти свежего шпината;
  • 200 граммов козьего сыра;
  • 1 яблоко;
  • 1 луковица.

Для соуса:

  • 50 миллилитров оливкового масла;
  • 40 миллилитров яблочного уксуса;
  • 2 чайные ложки кленового сиропа;
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы;
  • щепотка соли и перца.

Приготовление:

  1. Поместите орехи в миску. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли. Слегка перемешайте орехи.
  2. Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
  3. В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
  4. Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
  5. Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  6. Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
  7. Разложите по тарелкам шпинат, лук и творог.
  8. Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
  9. Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.