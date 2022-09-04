Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для легкого перекуса. Особенно прекрасно он смакует, если полить его соусом с кленовым сиропом.
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Рецепт канадского салата
Время: 40 минут
Порций: 6
Великолепная закуска / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 100 граммов орехов пекан;
- 1 ложка растопленного масла;
- 1 чайная ложка сахара;
- щепотка соли;
- 4 большие горсти свежего шпината;
- 200 граммов козьего сыра;
- 1 яблоко;
- 1 луковица.
Для соуса:
- 50 миллилитров оливкового масла;
- 40 миллилитров яблочного уксуса;
- 2 чайные ложки кленового сиропа;
- 2 столовые ложки дижонской горчицы;
- щепотка соли и перца.
Приготовление:
- Поместите орехи в миску. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли. Слегка перемешайте орехи.
- Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
- В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
- Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
- Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
- Разложите по тарелкам шпинат, лук и творог.
- Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
- Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.