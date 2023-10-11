Традиционное и старинное блюдо Житомирщины: вы обязательно приготовите эту вкусность
11 октября 2023, 20:22Читати новину українською
Источник:Українська кухня
Караси в сметане – традиционное блюдо, которое готовят в житомирском регионе Украины. Этот край славится своим богатым кулинарным наследием.
Караси – это именно тот продукт, который уже давно готовят в Украине. В старину даже существовала поговорка: "Добрая рыба караси: либо продашь, либо сам съешь". Это просто то доступное блюдо, которое приготовит каждый.
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Рецепт карасей в сметане
- Время: 1 час
- Порций: 2
– 600 грамм карасей;
– 4 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка пшеничных сухарей;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 1,5 стакана сметаны;
– 1 килограмм картофеля;
– перец, соль по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно очистите рыбу от чешуи и плавников, удалите внутренности и жабры.
- Затем рыбу необходимо промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами.
- Натрите их специями и обваляйте в муке со всех сторон.
- На сковороде разогрейте 1 столовую ложку растительного масла и обжарьте караси до румяного цвета.
- Поджаренную рыбу обложите кружочками жареного картофеля и залейте сметаной.
- Сверху посыпьте блюдо сухарями и сбрызните растопленным сливочным маслом.
- Запекайте в разогретой до 160 градусов духовке 20 – 30 минут в зависимости от размера.