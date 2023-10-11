Традиционное и старинное блюдо Житомирщины: вы обязательно приготовите эту вкусность

Караси в сметане – традиционное блюдо, которое готовят в житомирском регионе Украины. Этот край славится своим богатым кулинарным наследием.

Караси – это именно тот продукт, который уже давно готовят в Украине. В старину даже существовала поговорка: "Добрая рыба караси: либо продашь, либо сам съешь". Это просто то доступное блюдо, которое приготовит каждый.

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Рецепт карасей в сметане

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты

600 грамм карасей;

– 4 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка пшеничных сухарей;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 1,5 стакана сметаны;

– 1 килограмм картофеля;

– перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Тщательно очистите рыбу от чешуи и плавников, удалите внутренности и жабры.

Затем рыбу необходимо промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами.

Натрите их специями и обваляйте в муке со всех сторон.

На сковороде разогрейте 1 столовую ложку растительного масла и обжарьте караси до румяного цвета.

Поджаренную рыбу обложите кружочками жареного картофеля и залейте сметаной.

Сверху посыпьте блюдо сухарями и сбрызните растопленным сливочным маслом.

Запекайте в разогретой до 160 градусов духовке 20 – 30 минут в зависимости от размера.

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