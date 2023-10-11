Карасі – це саме той продукт, який вже здавна готують в Україні. У старовину навіть існувала приказка: "Добра риба карасі: або продаси, або сам з’їси". Це просто та доступна страва, яку приготує кожен.

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Рецепт карасів у сметані

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2

Приготування:

  • Ретельно очистіть рибу від луски й плавників, видаліть нутрощі й зябра.
  • Далі рибу необхідно промити під проточною водою та обсушити паперовими рушниками.
  • Натріть їх спеціями та обкачайте у борошні з усіх боків.
  • На пательні розігрійте 1 столову ложку олії та обсмажте карасі до рум'яного кольору.
  • Підсмажену рибу обкладіть кружальцями вже смаженої картоплі та залийте сметаною.
  • Зверху посипте страву сухарями та збризніть розтопленим вершковим маслом.
  • Запікайте у розігрітій до 160 градусів духовці 20-30 хвилин, в залежності від розміру.