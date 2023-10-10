Кейт Миддлтон, известная как герцогиня Кембриджская, всегда славилась своей природной грацией и трогательным отношением к родным. Принцесса поделилась рецептом пиццы, который получится повторить у каждого.

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Рецепт пиццы от Кейт Миддлтон

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 грамм белой муки высшего сорта плюс немного для присыпки;

– одна чайная ложка сухих дрожжей быстрого действия;

– одна столовая ложка оливкового масла плюс еще для смазки;

– один небольшой зубчик чеснока;

– пол чайной ложки соли;

– 140 – 175 миллилитров теплой воды.

Приготовление:

Для приготовления теста соедините муку, дрожжи и оливковое масло в миске.

Добавьте чеснок и соль в дрожжи и затем постепенно вливайте воду.

Используйте деревянную ложку для перемешивания.

В результате должно образоваться мягкое тесто (если есть необходимость, можете добавить еще немного воды).

Стол посыпьте мукой и выложите тесто.

Замешивайте гладкое тесто в течение 10 минут.

Смажьте большую чистую миску растительным маслом, положите туда тесто и накройте его пищевой пленкой.

Оставьте тесто в теплом месте на один час или до того момента, когда оно удвоит свой объем.

Готовое тесто снова перенесите на стол, сформируйте круг диаметром около 30 сантиметров.

Оставьте края немного толще, чтобы образовать бортик для пиццы.

Разложите тесто на бумаге для выпечки, разложенном на плоском листе, и добавьте в пиццу, творог и вашу любимую начинку.

Принцесса Уэльская отмечает, что дети особенно любят овощную начинку.