Кейт Миддлтон, известная как герцогиня Кембриджская, всегда славилась своей природной грацией и трогательным отношением к родным. Принцесса поделилась рецептом пиццы, который получится повторить у каждого.
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Рецепт пиццы от Кейт Миддлтон
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Для приготовления теста соедините муку, дрожжи и оливковое масло в миске.
- Добавьте чеснок и соль в дрожжи и затем постепенно вливайте воду.
- Используйте деревянную ложку для перемешивания.
- В результате должно образоваться мягкое тесто (если есть необходимость, можете добавить еще немного воды).
- Стол посыпьте мукой и выложите тесто.
- Замешивайте гладкое тесто в течение 10 минут.
- Смажьте большую чистую миску растительным маслом, положите туда тесто и накройте его пищевой пленкой.
- Оставьте тесто в теплом месте на один час или до того момента, когда оно удвоит свой объем.
- Готовое тесто снова перенесите на стол, сформируйте круг диаметром около 30 сантиметров.
- Оставьте края немного толще, чтобы образовать бортик для пиццы.
- Разложите тесто на бумаге для выпечки, разложенном на плоском листе, и добавьте в пиццу, творог и вашу любимую начинку.
- Принцесса Уэльская отмечает, что дети особенно любят овощную начинку.