Яйца, бекон, сыр и макароны – это просто идеальное сочетание продуктов, благодаря чему карбонара завоевала большую популярность. Кроме того, вам не нужно тратить много времени и усилий, ведь самой сложной операцией здесь будет приготовление спагетти.
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Рецепт бюджетной карбонары
Время: 15 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Спагетти варим в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
- Пока готовятся макароны, на среднем огне разогреваем сковороду.
- Добавляем на сковороду масло и жарим в течение 2 – 3 минут.
- Добавляем чеснок, жарим еще минутку и отставляем сковороду с огня.
- В отдельной миске смешиваем желтки, 3/4 сыра и молоко. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.
- Когда спагетти будут готовы, сливаем воду, оставив одну чашку для последующих манипуляций.
- Сцеженные спагетти высыпаем на сковороду к бекону. Сразу выливаем яичную смесь и хорошо перемешиваем. Если вам кажется, что блюдо становится слишком густым или липким, стоит добавить немного воды из-под спагетти.
- Перед подачей немного посыпаем оставшимся сыром.
Приятного аппетита!