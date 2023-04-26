Яйца, бекон, сыр и макароны – это просто идеальное сочетание продуктов, благодаря чему карбонара завоевала большую популярность. Кроме того, вам не нужно тратить много времени и усилий, ведь самой сложной операцией здесь будет приготовление спагетти.

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Рецепт бюджетной карбонары

Время: 15 минут

Порций: 4

Приготовление:

  • Спагетти варим в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
  • Пока готовятся макароны, на среднем огне разогреваем сковороду.
  • Добавляем на сковороду масло и жарим в течение 2 – 3 минут.
  • Добавляем чеснок, жарим еще минутку и отставляем сковороду с огня.
  • В отдельной миске смешиваем желтки, 3/4 сыра и молоко. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.
  • Когда спагетти будут готовы, сливаем воду, оставив одну чашку для последующих манипуляций.
  • Сцеженные спагетти высыпаем на сковороду к бекону. Сразу выливаем яичную смесь и хорошо перемешиваем. Если вам кажется, что блюдо становится слишком густым или липким, стоит добавить немного воды из-под спагетти.
  • Перед подачей немного посыпаем оставшимся сыром.

Приятного аппетита!