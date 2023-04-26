Яйця, бекон, сир та макарони – це просто ідеальне поєднання продуктів, завдяки чому карбонара завоювала велику популярність. Окрім того, вам не потрібно витрачати багато часу та зусиль, адже найскладнішою операцією тут буде приготування спагетті.

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Рецепт бюджетної карбонари

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 400 грамів спагетті;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 200 грамів бекону (нарізаного тонкими смужками);

– 1 зубчик часнику (дрібно нарізаний);

– 4 яєчних жовтки;

– 50 грамів тертого сиру;

– 50 мілілітрів молока;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спагетті варимо у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці.

Поки готуються макарони, на середньому вогні розігріваємо пательню.

Додаємо на сковорідку олію та смажимо бекон впродовж 2 – 3 хвилин.

Додаємо часник, смажимо ще хвилину та відставляємо сковорідку з вогню.

В окремій мисці змішуємо жовтки, 3/4 сиру та молоко. Солимо, перчимо та добре перемішуємо.

Коли спагетті будуть готові, зливаємо воду, залишивши чашку для подальших маніпуляцій.

Зціджені спагетті висипаємо на сковорідку до бекону. Одразу виливаємо яєчну суміш та добре перемішуємо. Якщо вам здається, що страва стає надто густою або липкою, варто додати трішки водички з-під спагетті.

Перед подачею трішки посипаємо сиром, який залишився.

Смачного!