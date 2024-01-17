Традиционная итальянская карбонара не обязательно должна содержать панчетту. Это блюдо можно приготовить курицей. Узнайте, что еще можно добавить в любимое блюдо.

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Карбонара с курицей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Неизменная классика / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Сварить макароны al dente.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанную кубиками курицу.
  3. Обжаренное мясо отложите в сторону, а в той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и продавленный чеснок.
  4. Добавьте в сковороду обжаренную ранее курицу.
  5. Влейте сливки и варите 10 минут.
  6. Добавьте тертый творог, готовьте еще 7 минут.
  7. Когда соус немного загустеет, добавьте отварные макароны.
  8. Выложите макароны на блюдо и щедро посыпьте измельченной петрушкой.