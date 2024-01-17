Традиційна італійська карбонара не обов'язково повинна містити панчетту. Цю страву можна приготувати куркою. Дізнайтеся, що ще можна додати до улюбленої страви.

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Карбонара з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Незмінна класика / Фото unsplash

Приготування:

  1. Зваріть макарони al dente.
  2. У сковороді розігрійте олію і обсмажте нарізану кубиками курку.
  3. Обсмажене м'ясо відкладіть в сторону, а в тій же сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю і продавлений часник.
  4. Додайте в сковороду обсмажену раніше курку.
  5. Влийте вершки і варіть 10 хвилин.
  6. Додайте тертий сир, готуйте ще 7 хвилин.
  7. Коли соус трохи загусне, додайте відварені макарони.
  8. Викладіть макарони на блюдо і щедро посипте подрібненою петрушкою.