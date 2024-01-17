Неизменная классика в новом исполнении: как приготовить карбонару с курицей
17 января 2024, 19:10Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
В мире кулинарии всегда есть место для традиций и их усовершенствования. Классические блюда, такие как карбонара, завоевали свою любовь среди тысяч сердец. Как приготовить собственную версию этого шедевра – карбонара с курицей.
Традиционная итальянская карбонара не обязательно должна содержать панчетту. Это блюдо можно приготовить курицей. Узнайте, что еще можно добавить в любимое блюдо.
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Карбонара с курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 250 грамм спагетти;
– 2 столовые лодки масла;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 50 грамм сыра пармезан;
– 180 грамм сливок;
– 2 филе;
– пол пучка петрушки.
Приготовление:
- Сварить макароны al dente.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанную кубиками курицу.
- Обжаренное мясо отложите в сторону, а в той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и продавленный чеснок.
- Добавьте в сковороду обжаренную ранее курицу.
- Влейте сливки и варите 10 минут.
- Добавьте тертый творог, готовьте еще 7 минут.
- Когда соус немного загустеет, добавьте отварные макароны.
- Выложите макароны на блюдо и щедро посыпьте измельченной петрушкой.