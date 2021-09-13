Картофель "Айдахо" популярный гарнир во всем мире. Несмотря на свое американское происхождение и оригинальное название, его также называют картошкой по-деревенски.
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Картофель "Айдахо" обычно подают к жареному мясу.
Рецепт картофеля "Айдахо"
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно почистите и помойте картофель. Разрежьте ее на восемь частей и отправьте в холодную подсоленную воду.
Приготовление картофеля / Фото Еда
- Доведите картофель до кипения и варите в течение 2 – 3 минут.
- Слейте воду из картофеля и оставьте ее охлажденной.
Приготовление картофеля / Фото Еда
- Смешайте в отдельной миске оливковое масло, мелко нарезанную зелень петрушки и укропа и добавьте выжатый через пресс чеснок. Перемешайте.
Приготовление картофеля / Фото Еда
- Выложите картофель на противень покрытый пергаментом предварительно обмакнув в соус.
- Выпекайте картофель "Айдахо" в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.
Приготовление картофеля / Фото еда
- Гарнир готов. Приятного аппетита!