Картопля "Айдахо" популярний гарнір у всьому світі. Попри своє американське походження та оригінальну назву, її також знають картоплею по-селянськи.
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Картоплю "Айдахо" зазвичай подають до смаженого м'яса.
Рецепт картоплі "Айдахо"
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно почистіть та помийте картоплю. Розріжте її на вісім частин та відправте в холодну підсолену воду.
Приготування картоплі / Фото Їжа
- Доведіть картоплю до кипіння та варіть протягом 2 – 3 хвилин.
- Злийте воду з картоплі та залишіть її охолоджуватися.
Приготування картоплі / Фото Їжа
- Змішайте в окремій мисці оливкову олію, дрібно нарізану зелень петрушки та кропу й додайте вичавлений через прес часник. Перемішайте.
Приготування картоплі / Фото Їжа
- Викладіть картоплю на деко вкрите пергаментом попередньо вмокнувши у соус.
- Випікайте картоплю "Айдахо" у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.
Приготування картоплі / Фото Їжа
- Гарнір готовий. Смачного!