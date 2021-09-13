Картопля "Айдахо" популярний гарнір у всьому світі. Попри своє американське походження та оригінальну назву, її також знають картоплею по-селянськи.

Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було

Картоплю "Айдахо" зазвичай подають до смаженого м'яса.

Рецепт картоплі "Айдахо"

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Ретельно почистіть та помийте картоплю. Розріжте її на вісім частин та відправте в холодну підсолену воду.


Приготування картоплі / Фото Їжа

  1. Доведіть картоплю до кипіння та варіть протягом 2 – 3 хвилин.
  1. Злийте воду з картоплі та залишіть її охолоджуватися.


Приготування картоплі / Фото Їжа

  1. Змішайте в окремій мисці оливкову олію, дрібно нарізану зелень петрушки та кропу й додайте вичавлений через прес часник. Перемішайте.


Приготування картоплі / Фото Їжа

  1. Викладіть картоплю на деко вкрите пергаментом попередньо вмокнувши у соус.
  1. Випікайте картоплю "Айдахо" у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.


Приготування картоплі / Фото Їжа

  1. Гарнір готовий. Смачного!