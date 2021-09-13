Как приготовить картофель "Айдахо": вкусный рецепт на каждый день

Если вы обожаете гарниры из картофеля как мы, вам необходимо приготовить его по этому рецепту. Картофель "Айдахо" получается невероятно нежным внутри и хрустящим снаружи.

Картофель "Айдахо" популярный гарнир во всем мире. Несмотря на свое американское происхождение и оригинальное название, его также называют картошкой по-деревенски.

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Картофель "Айдахо" обычно подают к жареному мясу.

Рецепт картофеля "Айдахо"

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 10 шт. картофеля;– 250 мл оливкового масла;– 1 пучок укропа;– 1 пучок петрушки;– 3 зубчика чеснока;– 1 ч. л. табаско;– соль на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно почистите и помойте картофель. Разрежьте ее на восемь частей и отправьте в холодную подсоленную воду.

Приготовление картофеля / Фото Еда

Доведите картофель до кипения и варите в течение 2 – 3 минут.

Слейте воду из картофеля и оставьте ее охлажденной.

Приготовление картофеля / Фото Еда

Смешайте в отдельной миске оливковое масло, мелко нарезанную зелень петрушки и укропа и добавьте выжатый через пресс чеснок. Перемешайте.



Приготовление картофеля / Фото Еда

Выложите картофель на противень покрытый пергаментом предварительно обмакнув в соус.

Выпекайте картофель "Айдахо" в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.



Приготовление картофеля / Фото еда