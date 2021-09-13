Как приготовить картофель "Айдахо": вкусный рецепт на каждый день

13 сентября 2021 , 23:32
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Источник:

Еда

Если вы обожаете гарниры из картофеля как мы, вам необходимо приготовить его по этому рецепту. Картофель "Айдахо" получается невероятно нежным внутри и хрустящим снаружи.

Картофель "Айдахо" популярный гарнир во всем мире. Несмотря на свое американское происхождение и оригинальное название, его также называют картошкой по-деревенски.

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Картофель "Айдахо" обычно подают к жареному мясу.

Рецепт картофеля "Айдахо"

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 10 шт. картофеля;
– 250 мл оливкового масла;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок петрушки;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 ч. л. табаско;
– соль на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Тщательно почистите и помойте картофель. Разрежьте ее на восемь частей и отправьте в холодную подсоленную воду.

Приготовление картофеля / Фото Еда

  1. Доведите картофель до кипения и варите в течение 2 – 3 минут.
  1. Слейте воду из картофеля и оставьте ее охлажденной.

Приготовление картофеля / Фото Еда

  1. Смешайте в отдельной миске оливковое масло, мелко нарезанную зелень петрушки и укропа и добавьте выжатый через пресс чеснок. Перемешайте.


Приготовление картофеля / Фото Еда

  1. Выложите картофель на противень покрытый пергаментом предварительно обмакнув в соус.
  1. Выпекайте картофель "Айдахо" в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.


Приготовление картофеля / Фото еда

  1. Гарнир готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак