Это сохранит идеальную структуру: сколько времени печь картофель в духовке

Что может быть вкуснее и ароматнее, чем хрустящий печеный картофель, приготовленный дома? Этот простой, но очень вкусный гарнир всегда находит свое особое место на столе.

Такой картофель можно подать на семейный обед или на праздничное застолье. Это универсальный спутник любого главного блюда. Несколько секретов – и ваш гарнир точно будет близок к идеалу.

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Температура и время

Время выпекания зависит от того насколько старый картофель и какой у него размер. Среднее время составляет 35 минут при температуре 185 градусов. Молодой картофель запекать нужно менее примерно 25 минут.

Рецепт печеного картофеля

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Особый вкус / Фото unsplash

– 1 килограмм картофеля– приправа для картофеля по вкусу– паприка по вкусу– соль по вкусу– растительное масло.

Приготовление:

Картошку тщательно вымойте и нарежьте на восемь частей. Затем переложите ее в форму для запекания, обильно сбрызните маслом и посыпьте специями. Накройте форму алюминиевой фольгой и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при 185 градусах около 40 минут, пока картофель хорошо не подрумянится. Подавайте горячим.

Нужно ли отваривать картофель перед запеканием

К этому приему можно прибегнуть, если нужно уменьшить время запекания. Надо сначала отварить картофель в подсоленной воде в течение 10-15 минут, а затем перед запеканием смешать со специями. Затем просто поставьте ее в духовку на 15 минут и готово!

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