Таку картоплю можна подати на сімейний обід або святкове застілля. Це універсальний супутник будь-якої головної страви. Кілька секретів – і ваш гарнір точно буде близьким до ідеалу.
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Температура та час
Час випікання залежить від того, наскільки стара картопля і який у неї розмір. Середній час становить 35 хвилин при температурі 185 градусів. Молоду картоплю запікати потрібно менше, приблизно 25 хвилин.
Рецепт печеної картоплі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Особливий смак / Фото unsplash
Приготування:
- Картоплю ретельно вимийте і наріжте на вісім частин.
- Потім перекладіть її у форму для запікання, рясно збризніть олією та посипте спеціями.
- Накрийте форму алюмінієвою фольгою та поставте в розігріту духовку.
- Випікайте при 185 градусах близько 40 хвилин – поки картопля гарно не підрум'яниться.
- Подавайте гарячою.
Чи потрібно відварювати картоплю перед запіканням
До цього прийому можна вдатися, якщо потрібно зменшити час запікання. Треба спочатку відварити картоплю у підсоленій воді впродовж 10 – 15 хвилин, а потім перед запіканням змішати зі спеціями. Потім просто поставте її в духовку на 15 хвилин – і все готове!