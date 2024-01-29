Таку картоплю можна подати на сімейний обід або святкове застілля. Це універсальний супутник будь-якої головної страви. Кілька секретів – і ваш гарнір точно буде близьким до ідеалу.

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Температура та час

Час випікання залежить від того, наскільки стара картопля і який у неї розмір. Середній час становить 35 хвилин при температурі 185 градусів. Молоду картоплю запікати потрібно менше, приблизно 25 хвилин.

Рецепт печеної картоплі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Особливий смак / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– приправа для картоплі до смаку;

– паприка до смаку;

– сіль до смаку;

– олія.

Приготування:

Картоплю ретельно вимийте і наріжте на вісім частин. Потім перекладіть її у форму для запікання, рясно збризніть олією та посипте спеціями. Накрийте форму алюмінієвою фольгою та поставте в розігріту духовку. Випікайте при 185 градусах близько 40 хвилин – поки картопля гарно не підрум'яниться. Подавайте гарячою.

Чи потрібно відварювати картоплю перед запіканням

До цього прийому можна вдатися, якщо потрібно зменшити час запікання. Треба спочатку відварити картоплю у підсоленій воді впродовж 10 – 15 хвилин, а потім перед запіканням змішати зі спеціями. Потім просто поставте її в духовку на 15 хвилин – і все готове!

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