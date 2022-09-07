Без лишнего жира: готовим картофель фри в духовке
7 сентября 2022 , 10:28Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Безусловно, как дети, так и взрослые, обожают картофель фри, но поскольку его готовят в тонные масла, толку от него мало. Чтобы минимизировать использование масла – приготовьте его в духовке.
Картофель фри, или как его называют еще – французский картофель, отличный вариант быстрого гарнира. Обычно ее готовят во фритюре, но чтобы снизить калорийность блюда – попробуйте использовать духовку.
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Картофель фри в духовке за 20 минут – это настоящая находка. Ее можно подавать к мясу или рыбе, или овощному салату. Попробуйте также ее с куриными нагетсами и любимым соусом.
Рецепт картофеля фри в духовке
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 4
– 5 – 6 средних картофелин;
– 2 столовые ложки масла;
– щепотка соли;
– молотая паприка;
– сухой розмарин (по желанию).
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов в режиме "конвекция". Подготовьте противень: укройте его слоем пергамента для выпечки.
- Очистите и промойте картофель. Нарежьте ее грубыми ломтиками, а затем каждый из них брусочками. Промойте водой и просушите на слое бумажного полотенца.
- Переложите в миску или пакет, влейте масло, специи и перемешайте.
- Выложите картофель на противень и отправьте запекаться на 15 минут.
- Готовый картофель переложите на тарелку, по желанию посолите. Подавайте с куриными нагеттсами или рыбными палочками. Также такой картофель отлично подойдет к бургерам или кебабу.
Приятного тебе аппетита!