Кімчі – традиційна овочева закуска корейської кухні, де головним інгредієнтом є пекінська капуста. Зазвичай кімчі подають до відвареного рису, яєчні або страв з риби чи м'яса.

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Рецепт кімчі

  • Час: 3 дні
  • Порції: 6


Кімчі / Фото Стіл для двох блогерів

Приготування:

  1. Розріжте пекінську капусту біля основи навпіл, далі розірвіть її на дві половини руками. Кожну з половинок капусти надріжте біля основи на кілька сантиметрів. Потрібно, щоб листя капусти залишилися біля основи.


Приготування кімчі / Фото Їжа

  1. Рясно посоліть капусту між листочків та відправте в миску з водою. Важливо, щоб вона покривала капусту. Залишіть капусту в воді на 2 години, не забувайте перевертати її кожні 30 хвилин.


Приготування кімчі / Фото Їжа

  1. Змішайте воду з рисовим борошном в каструлі та варіть на маленькому вогні 10 хвилин. Додайте цукор, перемішайте та зніміть з плити.


Приготування кімчі / Фото Їжа

  1. Змішайте охолоджену рисову кашу з рибним соусом та подрібненим часником, цибулею та імбирем. Додайте креветки та червоний перець. Перемішайте всі інгредієнти ложкою до однорідної консистенції.


Приготування кімчі / Фото Їжа

  1. Наріжте соломкою моркву та дайкон, нарізану зелену цибулю кільцями і відправте до соусу. Перемішайте.
  1. Промийте капусту у воді та розділіть половинки на четвертинки. Зріжте біля основи.


Приготування кімчі / Фото Їжа

  1. Змажте кожен листок капусти соусом та складіть вдвічі. Викладіть їх щільно один до одного в посуді з кришкою.
  1. Залишіть кімчі ферментуватися при кімнатній температурі на 2 дні.
  1. Готовий кімчі зберігайте в холодильнику. Смачного!