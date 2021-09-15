Кімчі – традиційна овочева закуска корейської кухні, де головним інгредієнтом є пекінська капуста. Зазвичай кімчі подають до відвареного рису, яєчні або страв з риби чи м'яса.

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Рецепт кімчі

Час: 3 дні

3 дні Порції: 6



Кімчі / Фото Стіл для двох блогерів

Інгредієнти:

– 1 головка пекінської капусти;

– 40 г солі;

– 125 мл води;

– ½ ст. л. рисового борошна;

– ½ ст. л. цукру;

– 100 г дайкону;

– 50 г моркви;

– 10 г зеленої цибулі;

– 6 зубчиків часнику;

– 5 г імбиру;

– 50 г ріпчастої цибулі;

– 2 ст. л. рибного соусу;

– 1 ст. л. солених креветок;

– 50 г меленого червоного корейського перцю.

Приготування:

Розріжте пекінську капусту біля основи навпіл, далі розірвіть її на дві половини руками. Кожну з половинок капусти надріжте біля основи на кілька сантиметрів. Потрібно, щоб листя капусти залишилися біля основи.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Рясно посоліть капусту між листочків та відправте в миску з водою. Важливо, щоб вона покривала капусту. Залишіть капусту в воді на 2 години, не забувайте перевертати її кожні 30 хвилин.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Змішайте воду з рисовим борошном в каструлі та варіть на маленькому вогні 10 хвилин. Додайте цукор, перемішайте та зніміть з плити.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Змішайте охолоджену рисову кашу з рибним соусом та подрібненим часником, цибулею та імбирем. Додайте креветки та червоний перець. Перемішайте всі інгредієнти ложкою до однорідної консистенції.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Наріжте соломкою моркву та дайкон, нарізану зелену цибулю кільцями і відправте до соусу. Перемішайте.

Промийте капусту у воді та розділіть половинки на четвертинки. Зріжте біля основи.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Змажте кожен листок капусти соусом та складіть вдвічі. Викладіть їх щільно один до одного в посуді з кришкою.

Залишіть кімчі ферментуватися при кімнатній температурі на 2 дні.