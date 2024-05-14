Наконец-то мы этого дождались: как приготовить клубнику в шоколаде
14 мая 2024, 06:12Читати новину українською
Источник:beszamel
Начинается сезон клубники, а значит, самое время наслаждаться вкусностями с этой ягодой. Клубника в шоколаде – это вообще отдельный вид удовольствия.
Клубника в шоколаде – это изысканный и эффектный, но одновременно простой в приготовлении десерт. Если вы запланировали романтический вечер с вином или шампанским, то лучшего дополнения к атмосфере просто не найти.
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Рецепт клубники в шоколаде
Время: 20 минут
Порций: 4Ингредиенты:
– 500 грамм клубники;
– плитка черного или молочного шоколада;
– 1 – 2 столовые ложки сливок.
Приготовление:
- Клубнику тщательно моем и обсушиваем, плодоножки удалять не нужно.
- Шоколад крошим в кастрюлю и добавляем сливки.
- На водяной бане топим шоколад. Будьте внимательны – он не должен закипеть. Немножко остудите его.
- Клубнику берем за плодоножку и обмакиваем до половины в шоколад. Затем переворачиваем и ставим на решетку, чтобы шоколад застыл.
Приятного аппетита!К эффектной паре: как приготовить вкусный клубничный лимонад с клубникой лимонад.