Полуниця в шоколаді – це вишуканий та ефектний, але водночас простий у приготуванні десерт. Якщо ви запланували романтичний вечір з вином або шампанським, то кращого доповнення до атмосфери просто не знайти.
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Рецепт полуниці в шоколаді
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Полуницю ретельно миємо та обсушуємо, плодоніжки видаляти не потрібно.
- Шоколад кришимо у каструлю та додаємо вершки.
- На водяній бані топимо шоколад. Будьте уважні – він не повинен закипіти. Трішки остудіть його.
- Полуницю беремо за плодоніжку та вмочуємо до половини у шоколад. Потім перевертаємо та ставимо на решітку, щоб шоколад застиг.
Смачного!