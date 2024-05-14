Полуниця в шоколаді – це вишуканий та ефектний, але водночас простий у приготуванні десерт. Якщо ви запланували романтичний вечір з вином або шампанським, то кращого доповнення до атмосфери просто не знайти.

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Рецепт полуниці в шоколаді

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Полуницю ретельно миємо та обсушуємо, плодоніжки видаляти не потрібно.
  2. Шоколад кришимо у каструлю та додаємо вершки.
  3. На водяній бані топимо шоколад. Будьте уважні – він не повинен закипіти. Трішки остудіть його.
  4. Полуницю беремо за плодоніжку та вмочуємо до половини у шоколад. Потім перевертаємо та ставимо на решітку, щоб шоколад застиг.

Смачного!