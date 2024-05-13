Розовый оттенок напитка делает его настолько же привлекательным, насколько и вкусным. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом.
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Клубничный лимонад
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Снимите цедру с трех лимонов. Далее выдавите сок с помощью соковыжималки или руками, если хватит сил.
- Затем смешайте цедру с сахаром, растирая их. Затем смешайте все это с лимонным соком.
- Для клубничной основы положите сахар, клубнику и треть стакана воды в кастрюлю и варите на медленном огне около 10 – 15 минут, часто помешивая.
- Когда клубника распадется и покроется сиропом, процедите ягоды и дайте им остыть. Затем просто смешайте клубничную основу с лимонной и газированной водой.