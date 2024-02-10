Вы влюбитесь в них с первого кусочка: сытные кныдли с мясом – рецепт из Закарпатья
10 февраля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Апостроф
Кныдли - одна из кулинарных визитных карточек Закарпатья. Готовить их несложно, а вот их вкус и сытность вас приятно удивят.
Кныдли – это вареные пирожки из картофельного теста. Их даже можно делать без начинки и подавать к столу со шкварками, сметаной, грибной подливкой или жареным луком.
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Рецепт кныдлей с мясом
Время: 2 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
для теста:
– килограмм картофеля;
– 2 яйца;
– картофельный крахмал;
– щепотка соли;
для начинки:
– 4 – 5 куриных бедер;
– 1 большая луковица;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель варим в "мундире", затем чистим.
- Куриные бедра варим в подсоленной воде. Затем отделяем мясо от кости.
- Лук мелко нарезаем и обжариваем.
- Мясо и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Солим и перчим.
- Картофель натираем на мелкой терке. Разминаем ложкой и делим на 4 части.
- 1/4 картофеля отбираем и насыпаем на его место картофельный крахмал. Вбиваем в смесь яйца и хорошо вымешиваем.
- Поверхность посыпаем крахмалом и замешиваем тесто. Затем раскатываем его в колбаску и нарезаем на кусочки.
- Формируем кныдли – накладываем начинку и защипываем концы. Форма пирожков произвольная.
- Варим кныдли в подсоленной воде, пока они не всплывут на поверхность. Подаем с любимыми дополнениями.
Приятного аппетита!