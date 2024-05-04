Сочная домашняя колбаса: гуцульский рецепт

Пасха – это не только время весеннего возрождения и духовного очищения, но и прекрасная возможность испытать новые кулинарные рецепты и порадовать своих близких вкусными блюдами. Одним из них является домашняя колбаса по-гуцульски.

Собственноручно приготовленная колбаса не только вкуснее, чем купленная, но и позволяет точно знать, что именно содержится в блюде. Приготовление домашней колбасы на Пасху может стать замечательной традицией, которая придаст празднику особую атмосферу.

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Домашняя колбаса

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 8

У нее невероятный запах и аромат / Фото pexels

– 1,2 килограмма свинины (нежирная лопатка) + 200 – 300 грамм сала (можно взять 1,5 килограмма ошейка и не использовать сало);– 2 небольшие головки чеснока;– 2 чайные ложки соли;– 0,5 чайной ложки черного перца;– 100 миллилитров ледяной воды;– 2 – 2,5 метра свиной кишки;– 2 лавровых листа;– соль по вкусу.

Приготовление:

Начните с того, что нарежьте свинину и сало на кубики примерно 1x1 сантиметр. Добавьте к мясу мелко нарезанный чеснок, соль, молотый черный перец и немного ледяной воды. Замешивайте смесь около 10 минут, до того момента, когда она станет вязкой и однородной. Тщательно вымойте кишки изнутри и снаружи. Установите кишку на насадку мясорубки, закрепляя ее край узлом или хлопчатобумажной нитью. Наполните кишку мясной массой, но не слишком плотно, чтобы предотвратить ее разрыв во время тепловой обработки. Сформируйте колбасу, делая одну длинную или несколько более коротких. Проколите поверхность колбасы зубочисткой или иглой через каждые 2 – 3 сантиметра для избежания ее разрыва при варке. Поместите колбасу в холодильник на 5 часов. Приготовьте воду для варки, добавив в нее соль и лавровый лист, доведите до кипения и опустите в воду колбасу. Варите на слабом огне в течение 20 – 25 минут при температуре 80 – 85 градусов Цельсия, чтобы колбаса осталась сочной. После варки обжарьте колбасу на сковороде с маслом до золотистой корочки.