Собственноручно приготовленная колбаса не только вкуснее, чем купленная, но и позволяет точно знать, что именно содержится в блюде. Приготовление домашней колбасы на Пасху может стать замечательной традицией, которая придаст празднику особую атмосферу.
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Домашняя колбаса
- Время: 3 часа
- Порций: 8
У нее невероятный запах и аромат / Фото pexels
Приготовление:
- Начните с того, что нарежьте свинину и сало на кубики примерно 1x1 сантиметр. Добавьте к мясу мелко нарезанный чеснок, соль, молотый черный перец и немного ледяной воды.
- Замешивайте смесь около 10 минут, до того момента, когда она станет вязкой и однородной.
- Тщательно вымойте кишки изнутри и снаружи.
- Установите кишку на насадку мясорубки, закрепляя ее край узлом или хлопчатобумажной нитью.
- Наполните кишку мясной массой, но не слишком плотно, чтобы предотвратить ее разрыв во время тепловой обработки. Сформируйте колбасу, делая одну длинную или несколько более коротких.
- Проколите поверхность колбасы зубочисткой или иглой через каждые 2 – 3 сантиметра для избежания ее разрыва при варке.
- Поместите колбасу в холодильник на 5 часов.
- Приготовьте воду для варки, добавив в нее соль и лавровый лист, доведите до кипения и опустите в воду колбасу.
- Варите на слабом огне в течение 20 – 25 минут при температуре 80 – 85 градусов Цельсия, чтобы колбаса осталась сочной.
- После варки обжарьте колбасу на сковороде с маслом до золотистой корочки.