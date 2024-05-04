Соковита домашня ковбаса: гуцульський рецепт
4 травня 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:ukr.media
Великдень – це не тільки час весняного відродження та духовного очищення, а й прекрасна можливість випробувати нові кулінарні рецепти та потішити своїх близьких смачними стравами. Однією з них є домашня ковбаса по-гуцульськи.
Власноруч приготовлена ковбаса не тільки смакує краще, ніж куплена, але й дозволяє точно знати, що саме міститься в страві. Приготування домашньої ковбаси на Великдень може стати чудовою традицією, яка додасть святу особливої атмосфери.
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Домашня ковбаса
- Час: 3 години
- Порцій: 8
– 1,2 кілограма свинини (нежирна лопатка) + 200 – 300 грамів сала (можна взяти 1,5 кілограма ошийка і не використовувати сало);
– 2 невеликі головки часнику;
– 2 чайні ложки солі;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 100 мілілітрів крижаної води;
– 2 – 2,5 метри свинячої кишки;
для варіння:
– 2 лаврових листи;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Почніть з того, що наріжте свинину та сало на кубики приблизно 1x1 сантиметр. Додайте до м'яса дрібно нарізаний часник, сіль, мелений чорний перець та трохи крижаної води.
- Замішуйте суміш близько 10 хвилин, до того моменту, коли вона стане в'язкою та однорідною.
- Ретельно вимийте кишки зсередини та ззовні.
- Встановіть кишку на насадку м'ясорубки, закріплюючи її край вузлом або бавовняною ниткою.
- Наповніть кишку м'ясною масою, але не надто щільно, щоб запобігти її розриву під час теплової обробки. Сформуйте ковбасу, роблячи одну довгу або кілька коротших.
- Проколіть поверхню ковбаси зубочисткою чи голкою через кожні 2 – 3 сантиметри для уникнення її розриву при варінні.
- Помістіть ковбасу в холодильник на 5 годин.
- Приготуйте воду для варіння, додавши до неї сіль та лавровий лист, доведіть до кипіння і опустіть у воду ковбасу.
- Варіть на слабкому вогні протягом 20 – 25 хвилин при температурі 80 – 85 градусів Цельсія, щоб ковбаса залишилася соковитою.
- Після варіння обсмажте ковбасу на сковороді з олією до золотистої скоринки.