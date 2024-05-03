Известно, что Оля Полякова любит готовить. Время от времени на своем YouTube-канале она делится новыми блюдами. На этот раз артистка опубликовала видео с пошаговой инструкцией по приготовлению паски.

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Пасха от Оли Поляковой

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 1,5 килограмма выпечки

Это не просто кулич, а сплошное наслаждение / Фото unsplash

Ингредиенты:

для опары:

– 300 миллилитров молока;

– 300 грамм муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

– 75 грамм живых дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

для теста:

– 18 яиц;

– 18 желтков,

– 9 белков;

– 550 грамм сахара;

– 1200 граммов муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

– 400 грамм сливочного масла;

– цедра 1 лимона;

– цедра 2 апельсинов;

– сок 2 апельсинов;

– ваниль;

– 5-7 грамм соли;

– изюм, замоченный в коньяке или в воде;

для глазури:

– 9 холодных яичных белков;

– 11 столовых ложек сахара.

Приготовление:

Начните с приготовления опары. Возьмите 300 миллилитров молока комнатной температуры, смешайте с 75 граммами дрожжей, добавьте 300 грамм муки и 1 чайную ложку сахара. Все хорошо перемешайте и оставьте отстояться на 30 минут в тихом и темном месте. Для теста разделите желтки и белки 9 яиц, оставьте белки для глазури, а желтки поместите в кухонный комбайн. Добавьте еще 9 целых яиц, что, по словам Поляковой, обеспечит пышность кулича и сохранит его свежесть на дольше. Добавьте 550 грамм сахара и взбейте до пышной пены. Добавьте цедру двух апельсинов и их сок к яичной массе, затем аккуратно замесите тесто, добавляя опару, апельсиновую цедру и постепенно всыпая муку. Пока тесто замешивается, замочите изюм в коньяке или воде на час. Постепенно введите в тесто 400 грамм сливочного масла, немного ванили и ложку соли. При необходимости добавьте молоко или сок, или муку. После замешивания дайте тесту отдохнуть 20 минут, затем вымешивайте еще 10 – 15 минут. Дайте тесту подняться в течение 30 минут. Полякова рекомендует выпекать куличи в бумажных формах для дополнительной мягкости. Когда тесто готово, добавьте изюм, выложите его на смазанный маслом коврик, разделите на части, заполняя формы на треть. Смажьте руки маслом перед тем, как разложить тесто в формы. Накройте куличи полотенцами и оставьте на 30 минут. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте куличи 15 минут, затем уменьшите температуру до 160 – 170 градусов. Не открывайте духовку в течение следующих 30 минут. Маленьким куличам достаточно 30 минут выпекания, большие могут потребовать больше времени. Для глазури взбейте 9 холодных яичных белков с 11 столовыми ложками сахара до мягкой консистенции. Глазурь нанесите на еще горячие куличи.

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