Закройте лето в банку: компот из клубники – особенно легкий рецепт

Это лучший способ приготовления домашнего компота из клубники на зиму. Рецепт настолько прост, что сварить компот сможет даже ребенок.

Этот компот всегда получается вкусным, хотя состоит из двух ингредиентов. Все, что вам понадобится – это банка, клубника и сахар.

Интересно Готовят во всем мире: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях

Рецепт клубничного компота

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 2

Сладкий напиток​ / Фото przyslij przepis

– 500 грамм клубники;– 3 стакана воды;– 1 стакан сахара.

Приготовление:

Вымойте клубнику и удалите плодоножки. Обязательно делайте это в таком порядке, в противном случае ягода "наберет" много воды.

Подготовьте банки и крышки. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Используйте только неповрежденные банки и крышки.

Равномерно распределите клубнику по банкам.

Вскипятите воду с сахаром и залейте клубнику.

Сразу закройте банки.

Дно кастрюли выстелите кухонным полотенцем и расставьте банки. Залейте холодной водой на 1/2 высоты и пастеризуйте на медленном огне около 15 минут.

Снимите с огня и оставьте в воде до охлаждения, затем переверните вверх дном на несколько часов.

Совет

Количество сахара можно увеличить или убавить по вкусу. Помните, что консервы с небольшим количеством сахара могут испортиться.

Другие идеи, которые можно приготовить из клубники, посмотрите тут.