Заготовки из клубники на зиму – это отличное поле для самых разных идей и экспериментов. Узнайте, какими способами можно заготовить клубнику на зиму в материале 24 Канала.
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Какие ягоды подходят для заготовок
Перед тем, как заморозить клубнику на зиму, важно правильно выбрать ягоду. Она должна быть спелой и жесткой без повреждений. Также советуют собирать клубнику в сухую и жаркую погоду, тогда она будет вкуснее. Сначала клубнику нужно промыть в холодной воде, не удаляя плодоножки, чтобы вода не попала внутрь плода. Обсушите клубнику, равномерно разложив ее на бумажном полотенце.
Сладкая ягода / Фото pixabay
Как лучше заморозить
Существует множество способов сохранения клубники на зиму, сохраняя ее полезные свойства и витамины. Но лучше всего стараться сохранить ягоды свежими.
Сушеная клубника
Помимо замораживания можно засушить ягоды. Для этого отобранные плоды необходимо выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом, и включить духовку на 50 градусов. Откройте дверцу духовки и сушите клубнику 4 – 5 часов, пока она не подсохнет и не уменьшится в размерах.
Достаньте форму из духовки, дайте ягодам полностью остыть (2 – 3 часа) и переложите в чистую сухую стеклянную банку. Также сушеную клубнику можно заготовить на зиму в специальной сушилке для еды.
Подготовленные ягоды поместите в сушилку, установите режим "Фрукты" согласно инструкции. Извлеките клубнику и оставьте охлаждаться на 2-3 часа и храните в сухой стеклянной посуде под крышкой.
Заготовка клубники на зиму: лучшие рецепты
Компот из клубники
- Время: 1 час
- Порций: 2
Невероятный напиток / Фото AniaGotuje
Приготовление:
- Подготовьте банки – вымойте и простерилизуйте их.
- Клубнику также промойте, обсушите и удалите плодоножку.
- С воды и сахара сварите сироп, горячим залейте клубнику.
- Сразу закройте крышки и пастеризуйте 30 минут.
- Храните в прохладном месте.
Сухое варенье из клубники
- Время: 4 часа
- Порций: 4
Вкус лета на целый год / Фото unsplash
Приготовление:
- Ягоды промойте и очистите от хвостиков.
- Опустите плоды в горячий сахарный сироп, доведите до кипения.
- Ягоды остудите, затем снова доведите до кипения. Процедуру повторяют 5 – 7 раз. Клубника не должна развариться.
- Готовые ягоды выложите в один слой на мелкую решетку или сито, периодически переворачивайтесь до полного стекания сиропа.
- Можно немного подсушить ягоды в открытой духовке при 60 – 70 градусах.
- Клубнику обвалите в сахарной пудре и храните в бумажных пакетах или герметичной посуде.